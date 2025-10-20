Nuova carica globale per Attilio Mazzilli nominato Lead Partner for Cross-Border Corporate Client Development di Orrick

Attilio Mazzilli

Orrick annuncia la nomina dell’Avvocato Attilio Mazzilli – già Office Leader della firm in Italia – a Lead Partner for Cross-Border Corporate Client Development. Alla luce dei traguardi raggiunti con la strategia Orrick Italy 2.0 nonché dei successi raggiunti attraverso operazioni di respiro internazionale, la firm ha affidato ad Attilio Mazzilli un incarico strategico di respiro globale — il primo conferito a un professionista italiano — volto a potenziare ulteriormente il coordinamento internazionale dello studio.

In questo ruolo, Mazzilli avrà il duplice obiettivo di consolidare ed espandere le relazioni con i principali clienti globali della firm e di intercettare nuove opportunità di business sia cross-border che cross-practice, valorizzando le sinergie tra mercati chiave in particolare tra Europa e Stati Uniti. Mazzilli intende applicare un approccio integrato e data-driven al business development della Business Unit Corporate, ottimizzando l’utilizzo dei sistemi di deal sourcing anche attraverso l’utilizzo di tool proprietari di intelligenza artificiale, contribuendo così al posizionamento del brand Orrick come punto di riferimento globale nei settori core dello studio.

“È un grande onore assumere un incarico che riflette una visione globale e la fiducia della firm in un contributo strategico di lungo termine” commenta Attilio Mazzilli. “Questa nuova responsabilità rappresenta un’opportunità concreta per consolidare il posizionamento di Orrick sia a livello nazionale che internazionale, favorendo la creazione di un ecosistema relazionale solido e interconnesso.”

Attilio Mazzilli ha costruito la propria carriera in ambito M&A, private equity e venture capital, con un focus sia su operazioni nazionali che internazionali. Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e del settore tech, è diventato un punto di riferimento per aziende e fondi che puntano su crescita, innovazione e competitività attraverso investimenti strategici.

In parallelo alla nomina di Mazzilli, Carlo Trucco ha assunto il ruolo di Italy Deputy Office Leader garantendo continuità e coordinamento nella guida delle sedi italiane.