L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia presenta il XXXIII Congresso di Studio di fiscalità internazionale dal titolo

“L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NEL NUOVO CONTESTO GEOPOLITICO: AZIONI E REAZIONI”.

Consulta il programma

Dopo l’apertura dei lavori, si terranno due tavole rotonde che verteranno su temi di attualità come il peso dei dazi e delle altre imposte sulle attività internazionali e sul piano d’azione per l’export, considerando il supporto del governo italiano. Si passerà al confronto di diverse modalità societarie e tributarie di internazionalizzazione e al rapporto tra internazionalizzazione ed AI. Si esamineranno i temi dell’esterovestizione e del transfer pricing, oltre che del trasferimento delle società dall’Italia all’estero e dall’estero all’Italia. Si affronteranno quindi le tematiche delle criptovalute e della stabile organizzazione occulta con focus sulle criticità fiscali inerenti ai patrimoni immobiliari degli italiani oltrefrontiera e degli investimenti esteri in Italia.

Avranno infine luogo due workshop che verteranno sulle novità in tema di conferimento di partecipazioni e di scissione mediante scorporo con attenzione alle tematiche internazionali e sulla pianificazione IVA e Dogane nel nuovo contesto del commercio internazionale.

Il convegno avrà luogo 7 novembre a Rezzato (BS), presso il Villa Fenaroli Palace Hotel, in via Giuseppe Mazzino n. 14. L’evento è accreditato per la formazione professionale continua per 8 crediti per i Commercialisti e in corso di accreditamento per gli Avvocati.

Per confermare la partecipazione, CLICCA QUI.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Tel. 030 3752348 ǀ mail convegni@odcec.bs.it

Media Partner Il Sole 24 ORE