Oliverio & Partners nel club deal da 27 milioni “Taurus Global”

Vincenzo Oliverio

Oliverio & Partners (“O&P”) ha affiancato i membri del club deal “Taurus Global”, iniziativa da 27 milioni di euro che riunisce investitori industriali e finanziari. Lo Studio ha curato la contrattualistica relativa al Term Sheet e i profili legali funzionali all’impostazione della governance dell’operazione.

Il team è stato guidato dall’Avv. Vincenzo Oliverio, con il supporto degli Of Counsel Vittorio Manglaviti e Gerardo Somme. Il closing per la costituzione del club deal è previsto per il 10 gennaio 2026.

Strategia di investimento di “Taurus Global”

- Perimetro geografico: investimenti in tutta Europa.

- Target: small cap con EBITDA > €1 milione e basso indebitamento finanziario.

- Tipologia di operazioni: interventi di growth capital, oltre a operazioni di sviluppo e consolidamento selettive.

“Operazioni come Taurus Global richiedono regole chiare fin dal Term Sheet: diritti degli investitori, meccanismi decisionali e tutela nelle fasi esecutive,” ha dichiarato l’Avv. Vincenzo Oliverio, Partner di Oliverio & Partners.