Gli impianti di telecomunicazioni sono opere di urbanizzazione primaria

Sotto il profilo edilizio, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, e non vanno qualificate come nuove costruzioni, trattandosi di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura e non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni.

Il fatto

Il Tar Milano, adito in...