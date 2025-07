APPALTI - Escussione cauzione provvisoria, come atto dell'appaltante compete al Ga

Sull'escussione della cauzione nelle procedure di appalto e sul termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia. Qiuesti i temi sotto la lente del Cds 4424/2025

La sentenza in commento rappresenta un contributo significativo al chiarimento del regime giuridico applicabile alla garanzia provvisoria nel settore degli appalti pubblici, affrontando in maniera articolata questioni centrali tanto sul piano processuale quanto sostanziale.

L'importanza della sentenza

Il giudice amministrativo di ultimo grado, infatti, coglie l'occasione per ribadire i confini della sua giurisdizione sull'atto autoritativo di escussione, per qualificare la natura di garanzia prestata a corredo dell'offerta come...