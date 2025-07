Museo etrusco Villa Giulia, bocciato il ricorso contro aggiudicazione a Coopculture

Bocciato il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione a Coopculture dei servizi museali presso il Museo etrusco di Villa Giulia a Roma. L’ufficio stampa di Palazzo Spada fa sapere che il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 6754 del 30 luglio 2025, depositata oggi, ha respinto l’appello proposto dalla società Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Società Cooperative Culture (Coopculture) nella gara indetta da Consip per i servizi...

