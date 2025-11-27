Gli oneri di controllo delle emittenti televisive a tutela dei minori

La vicenda processuale
Nel marzo del 2020, a seguito della messa in onda di film vietati ai minori di 18 anni e di film vietati ai minori di 14, in fascia oraria "protetta", l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comminava una sanzione amministrativa pecuniaria all'emittente televisiva responsabile, la quale impugnava la delibera innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Nell'aprile del 2024, il Collegio romano accoglieva solo parzialmente il ricorso, ritenendo comunque sussistente in capo alle...
