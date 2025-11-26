I COMMENTI - Sindacati: sulla rappresentatività nuovo impulso dalla Consulta

L'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori non fornisce alcuna indicazione utile alla definizione del sindacato maggiormente rappresentativo, limitandosi a disporre (prima della parziale abrogazione) che le Rsa possono essere costituite, tra l'altro, nell'ambito delle «associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale». Era dunque inevitabile che la definizione del sindacato maggiormente rappresentativo fosse demandata alla giurisprudenza, le cui pronunce sul punto sono numerose..