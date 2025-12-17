IL QUADRO DELLE DECISIONI - GUIDA ALLA LETTURA - Mobilità enti pubblici: atto negoziale su cui decide il giudice ordinario

Mobilità tra enti pubblici: per le Sezioni Unite è atto negoziale su cui decide il giudice ordinario. Legittima la notifica alla società se eseguita presso la sede dell'azienda al rappresentante legale. Indennizzo legge Pinto anche alla grande azienda per il processo lumaca. No a rimborso di spese legali al dipendente pubblico assolto se vi è stata negligenza grave. Bocciato il ricorso di Ryanair: sì all'aiuto di Stato del Portogallo alla Tap. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

La Corte di cassazione civile a sezioni Unite (ordinanza n. 30836/2025) ha chiarito che la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni non è un concorso "camuffato", ma una vera e propria cessione del contratto, che resta saldamente ancorata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Legittima la notifica alla società se eseguita presso la sede dell'azienda al rappresentante legale

È legittima la notifica alla società se eseguita presso la sede dell'azienda al rappresentante legale, e la procedura è pure ammessa nelle mani del portiere dello stabile dove è ubicata l'azienda, ma...