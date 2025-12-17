IL COMMENTO - SOCIETÀ E IMPRESE - La pronuncia unisce la dimensione causa-funzione con quella efficiente

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia su delicate questioni interpretative relative alla disciplina del diritto di recesso del socio dalla società per azioni mettendo a confronto e valorizzando la diversa formulazione letterale del primo e del secondo comma dell'articolo 2437 cod. civ.
La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia su delicate questioni interpretative relative alla disciplina del diritto di recesso del socio dalla società per azioni mettendo a confronto e valorizzando la diversa formulazione letterale del primo e del secondo comma dell'articolo 2437 cod. civ. L'approccio adottato dal Supremo Collegio, ricostruendo, anche in chiave storica, la mutata ratio della disciplina del diritto di recesso del socio di società di capitali come modificata...
Argomenti
I punti chiave
EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino
di Marcello Clarich, Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma e Andrea Nardi, Avvocato del Foro di Roma