GiurisprudenzaCivile

IL COMMENTO - SOCIETÀ E IMPRESE - La pronuncia unisce la dimensione causa-funzione con quella efficiente

di Fabio Valenza

N. 49

Guida al Diritto

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia su delicate questioni interpretative relative alla disciplina del diritto di recesso del socio dalla società per azioni mettendo a confronto e valorizzando la diversa formulazione letterale del primo e del secondo comma dell'articolo 2437 cod. civ.

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia su delicate questioni interpretative relative alla disciplina del diritto di recesso del socio dalla società per azioni mettendo a confronto e valorizzando la diversa formulazione letterale del primo e del secondo comma dell'articolo 2437 cod. civ. L'approccio adottato dal Supremo Collegio, ricostruendo, anche in chiave storica, la mutata ratio della disciplina del diritto di recesso del socio di società di capitali come modificata...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. I fatti
  2. La vicenda processuale
  3. La ricostruzione della disciplina del diritto di recesso del socio nelle società di capitali
  4. La motivazione della sentenza: la duplice dimensione concorrente del principio di causalità
  5. Le altre questioni giuridiche rimaste sullo sfondo
  6. Considerazioni conclusive

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto