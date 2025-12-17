LegislazioneAmministrativo

LA CONVERSIONE DEL DL FLUSSI - LA MAPPA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ - Convertito il Dl Flussi: l'Italia riscrive le regole di ingresso al lavoro e potenza i controlli

di Laura Biarella

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 279 del 1° dicembre 2025, la legge 1° dicembre 2025, n. 179, titolata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio», con entrata in vigore al 2 dicembre 2025.

Le novità apportate in sede di conversione del Dl 146/2025

La legge di conversione del Decreto-Legge n. 146/2025 introduce disposizioni urgenti e strutturali...

