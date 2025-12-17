EditorialeGiustizia

EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino

di Marcello Clarich, Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma e Andrea Nardi, Avvocato del Foro di Roma

N. 49

Guida al Diritto

La nuova legge in materia di semplificazione delle norme si inserisce nella lunga scia dei tentativi di risolvere un problema annoso: la complessità e farraginosità del sistema normativo. È un'operazione virtuosa, ma non sempre raggiunge i risultati sperati. In questo caso ad esempio, come ci spiegano Marcello Clarich e Andrea Nardi, non si è colta l'occasione per rendere meno ossificato il sistema delle regole. In ogni caso il provvedimento getta le basi per un riordino che richiederà un impegno eccezionale da parte del Governo e dei singoli ministeri

La semplificazione delle norme e dei procedimenti amministrativi è un'operazione virtuosa, ma non sempre raggiunge i risultati sperati.

Va accolta comunque con favore, in linea di principio, la nuova legge 10 novembre 2025, n. 167 in materia di semplificazione delle norme e di miglioramento della qualità della normazione.

Essa si inserisce nella lunga scia dei tentativi del Parlamento e del Governo di risolvere un problema annoso: la complessità e farraginosità del sistema normativo....

