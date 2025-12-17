EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino

La nuova legge in materia di semplificazione delle norme si inserisce nella lunga scia dei tentativi di risolvere un problema annoso: la complessità e farraginosità del sistema normativo. È un'operazione virtuosa, ma non sempre raggiunge i risultati sperati. In questo caso ad esempio, come ci spiegano Marcello Clarich e Andrea Nardi, non si è colta l'occasione per rendere meno ossificato il sistema delle regole. In ogni caso il provvedimento getta le basi per un riordino che richiederà un impegno eccezionale da parte del Governo e dei singoli ministeri