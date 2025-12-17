GD N. 49-50/2025 - Ultimo numero del 2025, Pa, stranieri e case vacanze

La nuova legge sulla semplificazione delle norme; la mappa relativa alla conversione del decreto flussi; la sentenza della Cassazione sulla disciplina del diritto di recesso del socio dalla società per azioni; la pronuncia di illegittimità della Consulta sul divieto di prevalenza delle attenuanti nei confronti della recidiva reiterata in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione; infine, la decisione del Consiglio di Stato su locazioni brevi e identificazione "de visu" anche mediante video...
EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino
di Marcello Clarich, Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma e Andrea Nardi, Avvocato del Foro di Roma