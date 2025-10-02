Go-Kart: al via l’aggregazione tra OTK Kart Group e TM Kart nella produzione di go-kart made in italy leader nel mondo

OTK Kart Group (“OTK”) - azienda italiana leader mondiale nella produzione di kart da competizione - e TM Kart (“TM”) – player di riferimento nel mercato mondiale della produzione di motori per kart da competizione - annunciano di aver perfezionato una aggregazione volta a rafforzare la loro leadership mondiale nel settore.

L’operazione è stata realizzata grazie alla partecipazione di BIC Capital e QCapital, le società di private equity che nel 2022 avevano promosso un club deal sul 70% del capitale di OTK, e con il supporto finanziario di Credit Agricole Italia, che aveva già finanziato l’acquisizione di OTK, e di Intesa Sanpaolo.

OTK e i propri soci sono stati assisiti da EY per la due diligence finanziaria e fiscale, da ADVANT Nctm per gli aspetti legali e da Essentia Advisory per la strutturazione e gestione del financing.

TM e la Famiglia Flenghi sono stati assisiti per gli aspetti legali e fiscali dallo Studio Marchionni & Partners con un team composto dai partner Achille Marchionni e Daniela Marchionni e dal counsel Pietro Picozzi