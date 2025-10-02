Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’economia italiana, al via la II edizione

Studio Legale Antonio Giulio Alagna, presenta la seconda edizione del convegno dal titolo

“IL RUOLO DEL CODICE DELLA CRISI NEL RILANCIO DELL’ECONOMIA ITALIANA”.

CONSULTA IL PROGRAMMA

Durante l’evento avrà luogo un interessante confronto sulle procedure di prevenzione della Crisi d’Impresa e sulle cause determinate dai costi della legalità e dall’inadeguatezza dei sistemi di gestione delle procedure stesse. Dopo l’introduzione al Codice della Crisi si affronteranno i temi della transazione fiscale, ESG e del Bilancio di sostenibilità.

Si discuterà di Crisi d’Impresa e ristrutturazioni aziendali, della “rete presidium”, degli obiettivi e su come raggiungerli, dei corsi di formazione, dei gestori della crisi e dei compensi. Si esaminerà successivamente il Concordato Minore nel Codice della Crisi, con particolare riferimento ad alcune problematiche interpretative e sui contrasti giurisprudenziali. Si dibatterà ancora sugli adeguati assetti, sulle altre misure idonee per la rilevazione tempestiva della crisi, sui punti di forza e di debolezza della composizione negoziata della crisi d’impresa, senza trascurare la possibilità di percorsi stragiudiziale con soluzioni flessibili e di finanziamento alle imprese in crisi. Si indagherà sul ruolo del “manager della crisi” e del Pubblico Ministero, oltre che delle regole distributive nel Codice della Crisi. Si farà infine un focus sull’esperienza applicativa del Codice della Crisi presso il Tribunale di Marsala.

Il convegno avrà luogo l’11 ottobre a Mazara del Vallo (TP) presso il CineTeatro Rivoli, in Via Nicolo Tortorici n. 6. Il convegno è in corso di accreditamento per la formazione professionale continua presso l’Ordine Avvocati e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Marsala, presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala e Trapani.

Per informazioni: mail: segreteria@studiolegalealagna.eu, formazione@studiolegalealagna.eu ǀ Tel.: 0923 1893837

Media Partner Il Sole 24 ORE