LCA Studio Legale per l’IPO di Markbass Spa

Lonato - Lacalamita

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Martina Lacalamita, Alessandro Iustulin e Laura Scarola, ha assistito Markbass S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali, nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan. LCA ha supportato Markbass anche in relazione agli aspetti labour con l’Avv. Lorenzo Vassali, IP e privacy con Giada Berti, e per tutto quanto inerisce il diritto doganale e i dazi con Lucilla Raffetto.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 30 settembre 2025. Post aumento di capitale, l’azionariato è composto da: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia Spa (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, Eiffel Investment Group al 8,94% e il mercato al 23,12%. Oltre alle azioni ordinarie, l’offerta prevede l’assegnazione agli investitori dei Warrant Markbass 2025-2027 oltre a delle bonus shares.

La Società opera dal 1996 e commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio “Markbass”, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Markbass ha generato ca. il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all’estero.

Nel processo di quotazione, la Società è stata assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e da Illimity Bank S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS S.p.A., nella veste di Joint Global Coordinator, nonché da B&P Corporate Advisor, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., quale società di revisione e consulente fiscale, Studio Tumini, consulente payroll, nonché dallo studio Ricci Radaelli, nella persona di Alessandra Radaelli, per tutto quanto inerisce le attività notarili.