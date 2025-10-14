GOP con Intervet Productions S.r.l. nella cessione del ramo d’azienda attivo presso il sito produttivo di Aprilia

Ruggero Gambarota e Vittoria Sciarroni

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Intervet Productions S.r.l. nella sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione del ramo d’azienda attivo nella produzione di farmaci veterinari presso il sito produttivo di Aprilia a una controllata italiana del gruppo Prange. L’obiettivo dell’operazione è lo sviluppo di un nuovo polo europeo di eccellenza per la produzione conto terzi di farmaci veterinari.

Il perfezionamento dell’operazione – subordinatamente al soddisfacimento di talune condizioni sospensive – è atteso nei prossimi mesi.

Intervet Productions S.r.l. è stata assistita da GOP con un team coordinato dal partner Ruggero Gambarota, coadiuvato dalla managing associate Vittoria Sciarroni e dall’associate Maria Cristina Consoli per gli aspetti corporate, dalla partner Cristina Capitanio e dalla managing associate Eleonora Rainaldi per gli aspetti lavoristici, dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per i profili relativi alla golden power, e dal counsel Simone D’Avolio e dall’associate Luigi Terenzio Trigona per gli aspetti banking.