GOP con LimoLane nell’acquisizione di Asia Car Service (ACS)

Rodrigo Bocciolett, Federico Dettori

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Limolane, la piattaforma digitale leader nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi, nell’acquisizione di Asia Car Service (ACS), il principale player di servizi di mobilità che supporta le aziende che da US ed Europa vogliono viaggiare in Asia, senza le difficoltà di selezionare e validare operatori locali. La società è stata infatti fondata da americani con ottimi collegamenti in tutta l’Asia.

L’operazione si inserisce all’interno della strategia Limolane di sviluppare un’ampia offerta per i propri clienti rafforzando la propria presenza globale.

Con questa operazione, LimoLane prosegue il piano di crescita buy & build- dopo l’acquisizione di First Travel e Service Vill - e mira ad espandersi geograficamente: con sedi in Italia, UK, Francia, USA, LimoLane punta a crescere nella regione APAC che rappresenta per la piattaforma il terzo continente per importanza di fatturato nel piano industriale.

LimoLane è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti e Federico Dettori della sede di Bologna e dal partner Davide De Rosa e dal counsel Richard Grams della sede di Hong Kong.