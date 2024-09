GUIDA ALLA LETTURA - Giudizio di cassazione: per la trattazione orale e motivi aggiunti termini più ridotti

La differenziazione dei termini rispetto agli "altri" procedimenti in cassazione (che restano invariati) potrebbe sollevare problemi di compatibilità costituzionale laddove l'accorciamento dei termini venga ritenuta irragionevole e comprimente troppo il corretto dispiegamento delle guarentigie difensive

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2024, la legge 8 agosto 2024 n. 120, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 2024 n. 89 (si veda per una prima analisi del testo originario del Dl 89/2024, «Guida alla lettura - L'intervento del legislatore sul ricorso in Cassazione, la trattazione cartolare diventerà la regola», in «Guida al Diritto» n. 28/2024, pagina 68 e seguenti e per le innovazioni appartate dall'articolo 11...