Herbert Smith Freehills nel Green Loan su base project financing di BPER al Gruppo Futura per la costruzione di un impianto fotovoltaico a Porto Torres Herbert Smith Freehills ha assistito BPER nell’operazione di finanziamento (valore di 18,5 milioni di Euro) a Sardinia Solar Energy 2, società del Gruppo Futura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico incentivato a Porto Torres, in provincia di Sassari.