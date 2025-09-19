Hogan Lovells e Watson Farley & Williams nell’operazione di finanziamento da oltre $100 milioni di Premuda

Madeleine Horrocks, Francesco Manzari, Franco Lambiase, Deborah Simoncini, Furio Samela, Mario D’Ovidio

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Premuda S.p.A., primaria società armatoriale, attiva a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi di rinfuse solide e liquide, nell’ottenimento di due finanziamenti (di cui uno sustainability-linked) per un valore complessivo di oltre $100 milioni, finalizzati al supporto del recente management buyout della società e al rifinanziamento e all’acquisizione di due navi tanker, “PS Singapore” e “PS Sydney”, già in gestione alla società.

I finanziamenti sono stati erogati da ING Bank, assistita dallo studio legale Watson Farley & Williams.

Hogan Lovells ha assistito Premuda con un team guidato dal partner Francesco De Gennaro, coadiuvato dal counsel Francesco Manzari e dall’associate Deborah Simoncini. La partner Madeleine Horrocks e il senior associate Franco Lambiase hanno seguito gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

Per i profili di diritto marittimo, Premuda si è inoltre avvalsa del supporto del proprio general counsel Andrea Berlingieri.

Il team di WFW che ha assistito i team di ING a Milano e Londra è stato guidato dalla partner Lucy Shtenko, che ha lavorato a stretto contatto con l’associate James Burgess e i trainee Tom O’Kane e Henry Stevenson. I partner del dipartimento finance di WFW Italia, Mario D’Ovidio e Furio Samela, insieme al corporate counsel Giovanni Battista Bruno e agli associate Sergio Napolitano e Giulia Chiarvesio, hanno fornito consulenza sulle questioni di diritto italiano.