Hogan Lovells e Watson Farley & Williams nell’operazione di finanziamento da oltre $100 milioni di Premuda
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Premuda S.p.A. nell’ottenimento di due finanziamenti
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Premuda S.p.A., primaria società armatoriale, attiva a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi di rinfuse solide e liquide, nell’ottenimento di due finanziamenti (di cui uno sustainability-linked) per un valore complessivo di oltre $100 milioni, finalizzati al supporto del recente management buyout della società e al rifinanziamento e all’acquisizione di due navi tanker, “PS Singapore” e “PS Sydney”, già in gestione alla società.
I finanziamenti sono stati erogati da ING Bank, assistita dallo studio legale Watson Farley & Williams.
Hogan Lovells ha assistito Premuda con un team guidato dal partner Francesco De Gennaro, coadiuvato dal counsel Francesco Manzari e dall’associate Deborah Simoncini. La partner Madeleine Horrocks e il senior associate Franco Lambiase hanno seguito gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Per i profili di diritto marittimo, Premuda si è inoltre avvalsa del supporto del proprio general counsel Andrea Berlingieri.
Il team di WFW che ha assistito i team di ING a Milano e Londra è stato guidato dalla partner Lucy Shtenko, che ha lavorato a stretto contatto con l’associate James Burgess e i trainee Tom O’Kane e Henry Stevenson. I partner del dipartimento finance di WFW Italia, Mario D’Ovidio e Furio Samela, insieme al corporate counsel Giovanni Battista Bruno e agli associate Sergio Napolitano e Giulia Chiarvesio, hanno fornito consulenza sulle questioni di diritto italiano.