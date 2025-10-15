I COMMENTI - LE NOVITÀ - Impennata di delitti che stravolge la tutela penale dell'ambiente

La legge di conversione n. 147 del 3 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 233/2025, è in vigore, per le parti modificate o aggiunte in sede parlamentare, dallo scorso 9ottobre.
Convertito definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 116/2025, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi». La legge di conversione n. 147 del 3 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 233/2025, è in vigore, per le parti modificate o aggiunte in sede parlamentare, dallo scorso 8 ...
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane