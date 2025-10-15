LegislazionePenale

I COMMENTI - LE NOVITÀ - Impennata di delitti che stravolge la tutela penale dell'ambiente

di Aldo Natalini

N. 40

Guida al Diritto

La legge di conversione n. 147 del 3 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 233/2025, è in vigore, per le parti modificate o aggiunte in sede parlamentare, dallo scorso 9ottobre.

Convertito definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 116/2025, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi». La legge di conversione n. 147 del 3 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 233/2025, è in vigore, per le parti modificate o aggiunte in sede parlamentare, dallo scorso 8 ...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Il provvedimento: contenuto generale e finalità
  2. I requisiti di straordinaria necessità e urgenza
  3. La "tassonomia" dei nuovi reati e le ricadute sistematiche
  4. La sproporzione delle cornici edittali dei reati ambientali del Tua in comparazione con gli ecodelitti del codice penale

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto