I PROFILI PROCEDURALI - Obbligo di "ascolto" della vittima entro tre giorni dalla notizia di reato

di Giuseppe Amato

La scelta di imporre al pubblico ministero l'escussione personale, in caso di espressa richiesta della persona offesa, è stata in effetti fortunatamente mitigata nel corso dei lavori parlamentari. Sarebbe stata una soluzione che avrebbe creato notevoli problemi organizzativi per gli uffici requirenti, specie di dimensioni medie o piccole. Ma sarebbe stata una soluzione incomprensibilmente basata su una preconcetta sfiducia nei confronti del personale di polizia giudiziaria delegato dal pubblico ministero all'escussione

L'articolo 362, comma 1-ter, del Cpp, come introdotto dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 e successivamente integrato dalla legge 27 settembre 2021 n. 134, prevede che il pubblico ministero - per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Cp, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Cp nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli...

I punti chiave

  1. Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice (Legge 181/2025, articolo 3, lettera p)
  2. La [derogabile] attribuzione al pubblico ministero del compito di procedere all'escussione

