I PROFILI PROCEDURALI - Obbligo di "ascolto" della vittima entro tre giorni dalla notizia di reato

La scelta di imporre al pubblico ministero l'escussione personale, in caso di espressa richiesta della persona offesa, è stata in effetti fortunatamente mitigata nel corso dei lavori parlamentari. Sarebbe stata una soluzione che avrebbe creato notevoli problemi organizzativi per gli uffici requirenti, specie di dimensioni medie o piccole. Ma sarebbe stata una soluzione incomprensibilmente basata su una preconcetta sfiducia nei confronti del personale di polizia giudiziaria delegato dal pubblico ministero all'escussione