Il deposito delle principali sentenze del giorno
L’8 settembre focus della Suprema corte su sinistri, notifiche, filiazione, proprietà e permessi premio
CIVILE
ACCERTAMENTO - Cassazione n. 24613
In presenza di domicilio fisico, il notificante può legittimamente notificare a quest’ultimo con tempestiva ripresa del processo notificatorio in caso di irreperibilità
SINISTRI – Cassazione n. 24618
La Corte ribadisce che il danno da perdita della capacità di lavoro deve essere liquidato: a) sommando e rivalutando i redditi già...