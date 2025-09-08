Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

L’8 settembre focus della Suprema corte su sinistri, notifiche, filiazione, proprietà e permessi premio

CIVILE

ACCERTAMENTO - Cassazione n. 24613

In presenza di domicilio fisico, il notificante può legittimamente notificare a quest’ultimo con tempestiva ripresa del processo notificatorio in caso di irreperibilità

SINISTRI – Cassazione n. 24618

La Corte ribadisce che il danno da perdita della capacità di lavoro deve essere liquidato: a) sommando e rivalutando i redditi già...

