Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 1 settembre focus su divorzio, sanzioni Consob, esecuzione pena e misure di prevenzione

CIVILE

LICENZIAMENTO – Cassazione n. 24201

Il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, realizza una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria

ADOZIONE – Cassazione n. 24214

Il presunto genitore biologico dovrà essere informato dal...

