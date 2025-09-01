Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 1 settembre focus su divorzio, sanzioni Consob, esecuzione pena e misure di prevenzione
CIVILE
LICENZIAMENTO – Cassazione n. 24201
Il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, realizza una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria
ADOZIONE – Cassazione n. 24214
Il presunto genitore biologico dovrà essere informato dal...