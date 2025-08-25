Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 25 agosto focus della Suprema corte su danno da emotrasfusioni e misure cautelari
CIVILE
FISCO - Cassazione n. 23828
Imposte - La sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente...