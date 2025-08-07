Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 7 agosto focus su lavoro, immigrazione, tenuità del fatto e stalking
CIVILE
LAVORO – Cassazione n. 22766
A prescindere dal contratto a tempo indeterminato e prestazioni discontinue o intermittente, va esclusa la possibilità di un trattamento retributivo differenziato del lavoratore addetto ai turni notturni, ai fini del Tfr
RISARCIMENTO – Cassazione n. 22762
Per l’indennizzo da vaccinazioni ed emotrasfusioni è necessario il requisito della “vivenza a...