Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 7 agosto focus su lavoro, immigrazione, tenuità del fatto e stalking

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 22766

A prescindere dal contratto a tempo indeterminato e prestazioni discontinue o intermittente, va esclusa la possibilità di un trattamento retributivo differenziato del lavoratore addetto ai turni notturni, ai fini del Tfr

RISARCIMENTO – Cassazione n. 22762

Per l’indennizzo da vaccinazioni ed emotrasfusioni è necessario il requisito della “vivenza a...

