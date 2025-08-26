Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 26 agosto focus della Suprema corte su onorari degli avvocati e vilipendio al Capo dello Stato
CIVILE
FISCO - Cassazione n. 23831
Processo tributario – La mancata produzione del processo verbale di costatazione (Pvc) è oggetto di valutazione da parte del giudice e non costituisce automaticamente inadempimento dell’onere probatorio a carico del Fisco.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 23851
Pensione di reversibilità – La mancata erogazione della...