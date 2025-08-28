Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 28 agosto focus su immobili occupati e procedibilità a querela in caso di disturbo della quiete pubblica
CIVILE
SOCIETÀ - Cassazione n. 24004
Responsabilità sindaci – Il giudizio richiede tutti gli elementi che costituiscono la responsabilità, dall’inerzia sui doveri di controllo, al nesso causale che c’è quando il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.
IMMIGRAZIONE E STRANIERI - Cassazione n. 23998
Resta nel territorio ...