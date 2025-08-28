Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 28 agosto focus su immobili occupati e procedibilità a querela in caso di disturbo della quiete pubblica

CIVILE

SOCIETÀ - Cassazione n. 24004

Responsabilità sindaci – Il giudizio richiede tutti gli elementi che costituiscono la responsabilità, dall’inerzia sui doveri di controllo, al nesso causale che c’è quando il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI - Cassazione n. 23998

Resta nel territorio ...

