Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 27 agosto focus della Suprema corte su cognome paterno e imputabilità e anomalie caratteriali
CIVILE
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 23917
Contributi previdenziali – Terna – come società derivata da Enel - è tenuta al pagamento dei contributi di maternità esclusi dal previsto esonero contributivo.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 23911
Riscatto della laurea – L’Inps è responsabile per la notifica non andata a buon fine della comunicazione...