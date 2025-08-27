Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 27 agosto focus della Suprema corte su cognome paterno e imputabilità e anomalie caratteriali

CIVILE

PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 23917

Contributi previdenziali – Terna – come società derivata da Enel - è tenuta al pagamento dei contributi di maternità esclusi dal previsto esonero contributivo.

PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 23911 

Riscatto della laurea – L’Inps è responsabile per la notifica non andata a buon fine della comunicazione...

