Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 3 settembre focus della Suprema corte su processo civile, matrimonio, previdenza e impugnazioni penali

CIVILE

PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 24404

Irragionevole durata del processo – va risarcito il danno non patrimoniale anche a favore dell’ente per la sofferenza dei soggetti preposti alla sua gestione e anche n caso vi sia stato avvicendamento nella carica

MATRIMONIO - Cassazione n. 24409

Matrimonio concordatario – non scatta l’illecito civile a carico del...

