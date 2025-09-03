Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 3 settembre focus della Suprema corte su processo civile, matrimonio, previdenza e impugnazioni penali
CIVILE
PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 24404
Irragionevole durata del processo – va risarcito il danno non patrimoniale anche a favore dell’ente per la sofferenza dei soggetti preposti alla sua gestione e anche n caso vi sia stato avvicendamento nella carica
MATRIMONIO - Cassazione n. 24409
Matrimonio concordatario – non scatta l’illecito civile a carico del...