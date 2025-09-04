Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

VENDITA - Cassazione n. 24481

Nella vendita di cose mobili se il venditore si è procurato la casa in modo illecito (furto, ricettazione ecc,) e non dimostra di aver ignorato senza colpa, anche lieve, la sua provenienza delittuosa, non si applica il codice civile (articoli 1479 e 1479) sulla vendita di cose altrui

VENDITA - Cassazione n. 24472

Non formano base...