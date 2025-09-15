Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 15 settembre focus della Suprema corte su infortuni sul lavoro, danni da vaccino, pubblico impiego e violenza sessuale
CIVILE
RESPONSABILITÀ COSE IN CUSTODIA – Cassazione n. 25108
No al risarcimento, da parte della Pa, per la perdita del bestiame a causa di una esondazione se il gregge era al pascolo in luogo non consentito
INFORTUNI SUL LAVORO – Cassazione n. 25113
Si deve accertare in primis l’eventuale inadempimento dell’azienda committente agli obblighi previsti dall’art. 26 d. lgs...