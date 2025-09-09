Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 9 settembre focus della Suprema corte su lavoro, accertamento, pena e condominio

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 24854

Licenziamento illegittimo – Esclusa la natura retributiva dell’indennità di trasferta (è risarcitoria e compensativa dei disagi) questa non rientra nella retribuzione globale di fatto perché parte della mancata prestazione lavorativa

LAVORO – Cassazione n. 24849

Dirigente Tfr – Ha natura retributiva il benefit alloggio nei periodi di assegnazione ...

