Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 24854

Licenziamento illegittimo – Esclusa la natura retributiva dell’indennità di trasferta (è risarcitoria e compensativa dei disagi) questa non rientra nella retribuzione globale di fatto perché parte della mancata prestazione lavorativa

LAVORO – Cassazione n. 24849

Dirigente Tfr – Ha natura retributiva il benefit alloggio nei periodi di assegnazione ...