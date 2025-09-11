Il deposito delle principali sentenze del giorno
L’11 settembre focus della Suprema corte su lavoro, reati tributari e resistenza a pubblico ufficiale
CIVILE
LAVORO – Cassazione n. 24973
Il datore non può sospendere, anche dalla retribuzione, il lavoratore considerato non idoneo alla mansione svolta dopo la visita medica aziendale
PENALE
CONFISCA - Cassazione n. 30534Il giudice del rinvio deve tenere conto che il giudicato sulla confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento Iva c’è stato nei confronti della società...