Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

L’11 settembre focus della Suprema corte su lavoro, reati tributari e resistenza a pubblico ufficiale

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 24973

Il datore non può sospendere, anche dalla retribuzione, il lavoratore considerato non idoneo alla mansione svolta dopo la visita medica aziendale

PENALE

CONFISCA - Cassazione n. 30534Il giudice del rinvio deve tenere conto che il giudicato sulla confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento Iva c’è stato nei confronti della società...

