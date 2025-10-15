GiurisprudenzaGiustizia

IL QUADRO DELLE DECISIONI - Morte del feto, danno parentale risarcibile con le Tabelle milanesi

di Laura Biarella

N. 40

Guida al Diritto

Il danno derivante dalla perdita del feto, per malpractice sanitaria, è assimilabile, quanto alla intensa sofferenza patita, al danno da perdita parentale e va risarcito applicando, senza tagli, le tabelle milanesi. Lo ha chiarito la Terza sezione della Cassazione (ordinanza n. 26826/2025) accogliendo il ricorso incidentale dei genitori e dei nonni di una bambina nata morta.

La cintura di sicurezza non allacciata è colpa che grava sul conducente e sui trasportati

L'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non può essere considerato causa esclusiva del danno derivante dal sinistro...

Argomenti

I punti chiave

  1. La cintura di sicurezza non allacciata è colpa che grava sul conducente e sui trasportati
  2. La minaccia dell'alunno al professore non integra resistenza a pubblico ufficiale
  3. Inottemperanza a ordine di demolizione fa scattare l'acquisizione comunale dell'abuso

