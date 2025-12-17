Il titolare della signoria di fatto assume la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
Responsabilità civile - Danno da cose in custodia - Proprietario - Signoria di fatto sulla cosa - Caratteristiche - Responsabilità per evento lesivo
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel...
Sostituzione del dipendente assente con altro lavoratore di qualifica inferiore e tutela da possibili abusi del datore
Diffusione “social” di messaggi di propaganda razziale etnica e religiosa
Non è previsto un risarcimento del danno per rumori molesti compatibili con la vita condominiale
Casa coniugale in comproprietà: frutti civili all’ex coniuge non occupante per privazione dell’uso
