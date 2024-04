Kervis e Banco BPM nel finanziamento per l’acquisizione e ristrutturazione di un complesso di immobili in Milano,

Antonio Izzi, Chiara Anceschi

Kervis SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Kervis Real Estate Fund II, ha annunciato la conclusione di un’operazione di finanziamento finalizzata, inter alia, a finanziare l’acquisizione e la ristrutturazione di due immobili a uso industriale e uffici siti, rispettivamente, in Milano, Via Lario 16 e Via Stelvio 13, per successiva conversione degli stessi in unità residenziali.

Greenberg Traurig Santa Maria, con il proprio Team Finance guidato dal partner Corrado Angelelli, ha assistito Kervis SGR S.p.A. nella negoziazione e definizione degli aspetti relativi alla documentazione finanziaria. Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Antonio Izzi e composto dall’Associate Francesca Muci e dal Trainee Antonello Sacchi.

Banco BPM S.p.A. è stata assistita da DLA Piper, con un team guidato da Chiara Anceschi (Partner) e composto da Carlotta Dionisi, Sofia Stefani e Elisa Massimetti.