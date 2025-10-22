LA CONVERSIONE DEL DL GIUSTIZIA - GUIDA ALLA LETTURA - Assegnati poteri straordinari ai capi degli uffici per organizzare il lavoro

Con la conversione in legge del decreto legge n. 117/2025 si introducono nell'ordinamento misure straordinarie per accelerare la definizione dei procedimenti civili e rispettare gli obiettivi del PNRR. Tra le principali novità: applicazioni flessibili di magistrati, incentivi al trasferimento nelle corti d'appello, applicazioni a distanza, poteri straordinari ai capi degli uffici, modifiche al tirocinio dei magistrati ordinari e interventi sul processo civile. Il provvedimento include anche disposizioni finanziarie, proroghe normative e interventi in materia di cybersicurezza e sorveglianza penale