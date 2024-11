LA COOPERAZIONE TRA GLI STATI - Nasce una nuova Rete europea per il contrasto strategico

Siamo in presenza di una complessa, invero farraginosa e scarsamente performante, rete di intermediazioni, comunicazioni, interlocuzioni della cui efficacia, invero, è lecito dubitare. A questo si aggiunge il disposto dell'articolo 19 («Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe») che disciplina la partecipazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche EU-CyCLONe.