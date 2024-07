LA GIUSTIZIA MINORILE - Rinvio del Tribunale per la famiglia, una scelta necessaria "anti paralisi"

La proroga è stata una necessità e ora dovrà essere riempita di contenuti. L'alternativa sarebbe stata, tra pochi mesi, la paralisi con Presidenti del nuovo Tpmf senza giudici, senza personale amministrativo, senza un registro unico e sommersi da affari privi di una risposta giudiziaria

Tutto si può dire, tranne che fosse un rinvio inatteso. Con l'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 si rinvia di un anno l'entrata in vigore, prevista per il 17 ottobre 2024, della parte ordinamentale della riforma Cartabia (articolo 49.1, del Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149) istitutiva del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (in seguito Tpmf).

Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Dl 92/2024, articolo 12)

Nelle premesse al decreto il rinvio è giustificato con la necessità di «permettere l'adozione degli interventi necessari...