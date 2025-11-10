Lavoro interinale, sì alla conversione in rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore
Nel caso di abusivo ricorso alla somministrazione di manodopera attraverso successione di contratti a tempo determinato il prestatore può chiedere la trasformazione direttamente verso il cliente dell’agenzia interinale
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 29577/2025 - ha confermato la possibilità della trasformazione del contratto di somministrazione a tempo determinato illegittimamente reiterato oltre il termine massimo di 24 mesi in rapporto di lavoro indeterminato tra lavoratore e utilizzatore. E non esclusivamente nei confronti dell’agenzia interinale che ha somministrato il lavoratore, cosa che pretendeva si dovesse affermare la società ricorrente che aveva impugnato la sentenza di appello dove era ...