Lavoro

Lavoro interinale, sì alla conversione in rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore

Nel caso di abusivo ricorso alla somministrazione di manodopera attraverso successione di contratti a tempo determinato il prestatore può chiedere la trasformazione direttamente verso il cliente dell’agenzia interinale

di Paola Rossi

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 29577/2025 - ha confermato la possibilità della trasformazione del contratto di somministrazione a tempo determinato illegittimamente reiterato oltre il termine massimo di 24 mesi in rapporto di lavoro indeterminato tra lavoratore e utilizzatore. E non esclusivamente nei confronti dell’agenzia interinale che ha somministrato il lavoratore, cosa che pretendeva si dovesse affermare la società ricorrente che aveva impugnato la sentenza di appello dove era ...

Gli ultimi contenuti di Lavoro