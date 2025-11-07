La gravità dell’inadempimento del prestatore alla base del licenziamento disciplinare
Il licenziamento ontologicamente disciplinare può essere definito come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro
Precisa il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari (sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2025, n. 3885) come il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura.
La natura del licenziamento
