Strutture sanitarie: sempre da retribuire l’attività di vestizione e svestizione
Anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione
Il Tribunale di Reggio Calabria (sezione lavoro, sentenza 22 ottobre 2025 n. 1548) è chiamato a pronunciarsi sulla pretesa al compenso per il tempo necessario a indossare e svestire la divisa da parte del personale appartenente al comparto della sanità pubblica (nella specie formulava l’istanza un infermiere professionale).
Il comparto infermieristico
Afferma così l’adito...