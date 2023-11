LCA con Finspe S.r.l. nell’acquisto del pacchetto di controllo di Compagnia Siderurgica S.p.A.

Vittorio Turinetti di Priero, Stefano Giannone Codiglione e Gianmarco Corradi









LCA Studio Legale ha assistito Finspe S.r.l. nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Compagnia Siderurgica S.p.A., coadiuvando l’acquirente per tutti gli aspetti legali relativi all’operazione. Il team LCA è stato guidato da Vittorio Turinetti di Priero con la partecipazione di Stefano Giannone Codiglione e Gianmarco Corradi per gli aspetti corporate, di Giuseppe Bologna ed Emanuela Ratti per la parte giuslavoristica, di Roberto Pellizzari e Thomas Yang per la parte fiscale, di Leonardo De Vecchi per la parte amministrativa e di Dario Covucci per la parte ambientale.



Compagnia Siderurgica S.p.A. è un’azienda leader di mercato nel proprio comparto, che da anni opera nel settore del taglio, commercializzazione e lavorazione della lamiera.



Finspe S.r.l. è la Holding Industriale facente riferimento alla Famiglia di Roberto Spezzapria, che detiene l’intero capitale delle partecipate Eriplast S.p.A., Albertazzi G S.p.A. e Melegatti 1894 S.p.A., oltre alla partecipazione di maggioranza in Fucine Film S.p.A. È inoltre presente nel capitale di Ca’ Form S.r.l. (minoranza qualificata) e di Orizzonti 2 S.p.A. (Holding Gruppo Forgital). Con questa operazione, Finspe S.r.l. prosegue nel progetto di espansione e di diversificazione del proprio Gruppo, già stabilmente operante nel settore del Packaging e del Food.