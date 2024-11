LCA Studio Legale nella crescita del gruppo Sostelia

Riccardo Massimilla

LCA ha assistito Xenon Fidec, fondo impact di private equity gestito da Xenon AIFM, nelle acquisizioni di altre tre società: Smart Sea, Npc e Coms, che si uniscono alle cinque aziende già controllate dal fondo che formano il nuovo gruppo Sostelia.

Smart Sea, nata come spin-off universitario dell’Università di Napoli Parthenope, è un player che opera nel settore del trattamento e riutilizzo delle acque di falda per clienti di primario standing internazionale.

Il gruppo Npc, con sede in Piemonte, allarga invece la presenza geografica nel Nord Italia e rafforza le competenze tecnologiche sul trattamento dell’acqua primaria.

Coms, con sede a Talmassons (Udine), apporta al gruppo competenze commerciali e di processo, con soluzioni rivolte sia a clienti pubblici che privati.

Il gruppo di nuova costituzione con un fatturato aggregato di circa 100 milioni di euro rappresenta il principale player privato italiano nella ingegneria e nei servizi tecnologici per il trattamento delle acque in ambito industriale e civile. Il gruppo è fortemente focalizzato ad ambiziosi obiettivi di sostenibilità che vengono perseguiti dalle diverse società tramite il corretto ed efficiente trattamento tecnologico di tutto il ciclo idrico.

Per gli aspetti legali legati alle acquisizioni e alla creazione del gruppo Sostelia, Xenon Fidec è stato assistito da LCA Studio Legale, con un team coordinato da Riccardo Massimilla e composto da Virginia Cella, Giovanni Battista Annicetti e Nicole Meyerhoff per gli aspetti corporate ed M&A oltre ad un team composto da Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing.

I venditori sono stati assistiti, quanto a Smart Sea, da PwC TLS con un team di Avvocati coordinato da Daniele Landi e composto da Tommaso Piccinetti e Michele Basile, quanto a Npc, dall’avvocato Roberto Pinza e dal Dott. Alberto Piraccini, mentre, quanto al gruppo Coms, dall’avvocato Maurizio Conti per gli aspetti legali e da Marco Polo Advisor, con un team composto da Michele Marchiori, Amerigo Carbonera e Francesco La Torre per gli aspetti finanziari.