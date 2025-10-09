LCA Studio Legale nel round seed di Rewind Turbine S.r.l.

Daniele Ferrone

LCA Studio Legale ha assistito ReWind Turbine S.r.l. nel round di investimento seed, finalizzato a sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale della società.

ReWind Turbine S.r.l. è una start-up innovativa operante nel settore dell’energia eolica e attiva nello sviluppo di tecnologie avanzate per la progettazione, realizzazione e gestione di turbine eoliche ad alta efficienza. Al round hanno partecipato sia alcuni soci attuali, come il lead investor DBEFIN S.r.l., sia nuovi investitori, tra cui il Club degli Investitori (attraverso Simon Fiduciaria) e Moonstone S.r.l..

Il team Emerging Companies & Venture Capital di LCA Studio Legale ha assistito la società per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto da Daniele Ferrone e Anna Paola Pasin. Per i profili fiscali, la società è stata assistita da Stefano Salvadeo dello studio BC&.