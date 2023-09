Le Faq non sono fonti del diritto ma la "fiducia" del cittadino va tutelata di Pietro Alessio Palumbo

È sempre maggiore il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle Frequently Asked Questions (FAQ), già note, in precedenza, nell'ambito dell'e-commerce e dei servizi sul web. Si tratta di una serie di risposte alle domande che sono state poste o potrebbero essere poste più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, in modo da chiarire pubblicamente le questioni poste con maggiore frequenza...