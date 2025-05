LE NOVITÀ - Una volta effettuata l'aggiudicazione attesa di 32 giorni per il contratto

Suscita qualche perplessità la possibilità di affidare il compito di Rup anche a personale a tempo determinato, in quanto la durata del contratto di questi potrebbe essere inferiore alla durata dell'appalto.Se si ritiene che ciò non osti al conferimento dell'incarico, appare pero opportuno ritenere che un incarico di Rup può essere conferito a personale in rapporto a tempo determinato solo in difetto di altre professionalità interne all'amministrazione e con rapporto a tempo indeterminato. Solo in questa ipotesi, infatti, potrebbe successivamente giustificarsi la trasformazione dell'incarico – onde consentirne la prosecuzione – a soggetto ormai da considerare "esterno".