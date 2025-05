LA DIGITALIZZAZIONE - Nuovi limiti all'accesso digitale, stop alla "visione" dei segreti tecnici

Il Correttivo, poi, ha ampliato il catalogo delle informazioni, rispetto a cui può essere limitato l'accesso agli atti, includendovi anche i progetti tutelati dai diritti di proprietà industriale, quelle di contenuto altamente tecnologico, quelle relative ai segreti tecnici o commerciali risultanti da scoperte e innovazioni

«La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una grande sfida dei prossimi anni per realizzare, in chiave moderna, la riforma economico-sociale e per essere, quindi, pronti a creare e utilizzare la nuova fonte di ricchezza e di conoscenza rappresentata dai "dati". Nell'ambito di tale tema, la digitalizzazione dei contratti pubblici risulta fondamentale non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese». (relazione illustrativa al codice dei...